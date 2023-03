Mußbach (dpa/lrs) - Ein 87-jähriger E-Bike-Fahrer ist bei einem Unfall in der Pfalz tödlich verletzt worden. Er querte laut Polizei am Freitag von einem Feldweg aus die Landstraße zwischen Mußbach und Deidesheim und stieß mit einem Auto zusammen. Der Pedelec-Fahrer starb noch an Ort und Stelle. Zur Klärung der Unfallursache beauftragte die Polizei einen Gutachter. Übersichtsaufnahmen einer Drohne sollen ihn unterstützen. Auch ein Rettungshubschrauber war gekommen. Die Landstraße wurde mehrere Stunden lang gesperrt.