Ein 83 Jahre alter Fahrradfahrer ist in Dannstadt-Schauernheim (Rhein-Pfalz-Kreis) bei einem Zusammenstoß mit einem Auto verletzt worden. Der Mann habe beim Überqueren einer Straße am Freitag den nahenden Wagen übersehen, teilte die Polizei in Ludwigshafen am Sonntag mit. Er wurde daraufhin in eine Klinik gebracht. Nach Angaben eines Polizeisprechers war er nach dem Zusammenstoß weiterhin ansprechbar. Angaben zur Schwere seiner Verletzungen machte die Polizei zunächst nicht.

Dannstadt-Schauernheim (dpa/lrs) - Mitteilung Polizei