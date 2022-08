Eine 82 Jahre alte Frau ist in Herxheim bei Landau (Kreis Südliche Weinstraße) von Angehörigen tot in ihrer Wohnung entdeckt worden. Ein Tatverdacht habe sich gegen den im gleichen Haus wohnenden Sohn der Frau gerichtet, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag mit. Er habe sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden und am Samstag widerstandslos festnehmen lassen. Er sei in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung untergebracht worden. Die Fahnder ermitteln zu den Hintergründen des Tatgeschehens.

