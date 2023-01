Nach dem gewaltsamen Tod einer 82 Jahre alten Frau im pfälzischen Herxheim hat der Prozess gegen den Sohn begonnen. In dem Sicherungsverfahren soll es darum gehen, ob der 56-Jährige in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht werden soll. Wie ein Sprecher des Landgerichts in Landau am Freitag mitteilte, sollte zum Prozessauftakt ein Sachverständiger aussagen. Die Ermittler gehen davon aus, dass der 56-Jährige wegen einer krankhaften seelischen Störung bei der Tat am 6. August 2022 schuldunfähig war. Nach Angaben des Landgerichts leidet der Mann an einer paranoiden Schizophrenie.

Landau (dpa/lrs) - Er soll seine Mutter im Flur des gemeinsam bewohnten Hauses durch massive Faustschläge und Tritte getötet haben. Die Staatsanwaltschaft hatte ein Sicherungsverfahren gegen den 56-Jährigen beantragt, da sie bei ihm von einer Gefahr weiterer erheblicher Straftaten ausging. Folgetermine sind für den 2., 10., und 13. Februar geplant.

