Ludwigshafen (dpa/lrs) - Eine 50 Jahre alte Frau hat in einem Einkaufswagen auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Ludwigshafen einen Geldbeutel mit mindestens 8000 Euro Bargeld gefunden. Die ehrliche Finderin brachte die Brieftasche zur Polizei, wie diese am Donnerstag mitteilte. Das Portemonnaie ging am Mittwoch an das Fundbüro der Stadt Ludwigshafen. Ob der Besitzer oder die Besitzerin sich bereits gemeldet hat, war der Polizei nicht bekannt.