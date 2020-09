Vinningen (dpa/lrs) - Bei einem Feuer in einer Bäckerei in Vinningen (Verbandsgemeinde Pirmasens-Land) ist nach ersten Schätzungen der Polizei ein Schaden von rund 800 000 Euro entstanden. Ursache des Feuers am Sonntagabend sei nach ersten Erkenntnissen ein Gaskocher gewesen, teilte die Polizei mit. Dieser sei auf dem Balkon einer Wohnung, die sich im Dachgeschoss über der Bäckerei befindet, benutzt worden. Die Bewohner konnten sich demnach selbst retten.

In der Bäckerei im Erdgeschoss sind nach Angaben der Polizei eine Backstube, ein Lebensmittelverkauf und eine Postannahmestelle. Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach sei durch das Feuer ebenfalls beschädigt worden, hieß es.