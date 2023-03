Die Finanzämter in Rheinland-Pfalz haben bislang rund 800.000 Bescheide zur Neuberechnung der Grundsteuer verschickt. Insgesamt würden rund 2,5 Millionen Erklärungen erwartet, mehr als 80 Prozent davon lägen bislang vor, teilte das Landesamt für Steuern am Donnerstag mit. Es könne mehrere Monate dauern, bis alle Bescheide verschickt seien. Dies hänge auch davon ab, in welchem Umfang der jeweilige Einzelfall bearbeitet werden müsse.

Koblenz (dpa/lrs) - «Eine Zahlungsaufforderung ist mit den Grundsteuerwert- und Grundsteuermessbescheiden nicht verbunden», erklärte die Behörde. Erst ab 2025 erheben die Kommunen die entsprechend neu berechnete Grundsteuer. Die Abgabefrist für die Grundsteuererklärungen war in Rheinland-Pfalz Ende Januar ausgelaufen.