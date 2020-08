Saarlouis (dpa/lrs) - Ein 80 Jahre alter Mann ist bei der Fahrt auf einem Elektroroller im Saarland gestürzt und lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann war am späten Freitagabend auf dem Gehweg in Saarlouis-Lisdorf unterwegs, als er nach Polizeiangaben vom Sonntag ohne Fremdeinwirkung zu Fall kam. Er trug auf der Fahrt mit dem E-Scooter keinen Helm. Nach erster Versorgung durch einen Notarzt wurde er mit Verdacht auf ein schweres Schädel-Hirn-Trauma in ein Krankenhaus gebracht.