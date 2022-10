Landau (dpa/lrs) - Bei einem Verkehrsunfall in Landau ist ein 78-jähriger Fußgänger verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte ein 56-jähriger Autofahrer am Freitagabend einem kreuzendenden Fahrradfahrer ausweichen wollen, der vorfahrtberechtigt gewesen sei und den er zunächst übersehen habe. Durch die Ausweichbewegung sei der Mann abgelenkt gewesen und habe einen Fußgänger übersehen, der gerade die Straße überqueren wollte. Der 56-Jährige fuhr mit dem Auto den Fußgänger an, der zu Boden stürzte und sich leicht an Hüfte und unterer Wirbelsäule verletzte. Um schwerere Verletzungen ausschließen zu können, wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. Den Autofahrer erwartet nun nach Polizeiangaben ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung.