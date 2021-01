Hamm/Altenkirchen (dpa/lrs) - Ein 77 Jahre alter Fußgänger ist auf einer Bundesstraße im Westerwald von einem Auto angefahren worden. Dessen Fahrer flüchtete - ohne sich um den leicht verletzten Rentner zu kümmern. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei in Altenkirchen am Samstag auf der B 256 in einer unübersichtlichen Kurve zwischen Hamm (Sieg) und der Ortschaft Au. Der 77-Jährige stürzte, als er von dem Kleinwagen gestreift wurde. Die Polizei sucht nach Zeugen des Unfalls.