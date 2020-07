Odenbach (dpa/lrs) - Eine 75-Jährige ist am Sonntag in Odenbach (Landkreis Kusel) tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden. Nach ersten Ermittlungen wird von einem Tötungsdelikt ausgegangen, wie Staatsanwaltschaft Kaiserslautern und die Polizei am Abend mitteilten.

Bevor die Polizei die Leiche fand, hatte der 60 Jahre alte Ehemann der Frau morgens auf der Bundesstraße 420 bei Odenbach einen Unfall. Er kam mit seinem Auto von der Straße ab und überschlug sich mehrfach. Er wurde mit einem Hubschrauber mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Anschließend wurde die Leiche der Frau in dem Anwesen gefunden, das sie gemeinsam mit ihrem Mann bewohnte.

Ob es einen Zusammenhang zwischen Unfall und mutmaßlicher Tötung gibt, dazu wollte sich ein Polizeisprecher am Abend nicht äußern.