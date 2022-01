Zweibrücken (dpa/lrs) - Eine 74 Jahre alte Frau ist am Dienstagabend auf einer Landstraße mit ihrem Auto in den Gegenverkehr geraten und nach einem Frontalzusammenstoß noch am Unfallort gestorben. Der 24-Jährige Fahrer des anderen Wagens wurde nach Angaben der Polizei durch den Zusammenstoß auf der Strecke zwischen Zweibrücken und Contwig schwer verletzt. Bislang war nach Angaben der Polizei ungeklärt, wieso die Seniorin in den Gegenverkehr geriet.