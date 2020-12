Mainz (dpa/lrs) - Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle hat sich in Rheinland-Pfalz bis Sonntag um 717 erhöht. Damit wurden seit Beginn der Pandemie 49 475 Personen positiv getestet, wie aus Zahlen des Gesundheitsministeriums in Mainz (Stand: 11.10 Uhr) hervorgeht. 32 352 davon gelten mittlerweile als genesen. Die Zahl der Todesfälle, die mit Corona in Verbindung gebracht wird, erhöhte sich um 8 auf 674.

Die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen 7 Tagen lag landesweit bei 132,6. Die höchsten Werte verzeichneten weiterhin die Städte Ludwigshafen (386,3) und Speyer (323). Ab einem Wert von 50 gilt eine Region als Risikogebiet.

Auf den Intensivstationen in Rheinland-Pfalz lagen nach Angaben des Intensivregisters der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) zuletzt 179 Infizierte (Stand: 12.15 Uhr). Das entspricht 20 Prozent der belegten Intensivbetten. 100 Menschen wurden beatmet.