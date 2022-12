Mörsdorf (dpa) - Die Hängeseilbrücke Geierlay hoch über einem Mosel-Seitental ist am dritten Adventswochenende in weihnachtlichem Lichterglanz erstrahlt. Mehr als 7000 LED-Lampen sorgten laut der nahen Ortsgemeinde Mörsdorf bei der Veranstaltung „Geierlights“ für stimmungsvolles Licht. Die Besucher sollten Taschenlampen mitbringen, weil der Weg bis zu der abgelegenen, 360 Meter langen Fußgänger-Hängeseilbrücke generell nicht beleuchtet ist. Für Adventsstimmung sorgen sollten auch Glühwein, heiße Waffeln und gebratene Wildwurst. Der Erlös war für einen Verein bestimmt, der sich um die Behandlung sehbehinderter Kinder in Tansania kümmert.

Geierlay