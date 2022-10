Ein 70 Jahre alter Mann hat beim Hantieren mit einem Luftgewehr in Bad Kreuznach einen Großeinsatz verursacht. Zeugen hätten den Mann am späten Samstagabend beobachtet, wie er ein Gewehr mit Zielfernrohr in Richtung eines Nachbarhauses richtete, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dass es sich um ein Luftgewehr handelte, sei für sie nicht erkennbar gewesen. Daraufhin sei es zum Einsatz eines mit Maschinenpistolen bewaffneten Spezialeinsatzkommandos(SEK) gekommen. Der 70-Jährige sei widerstandslos in seiner Wohnung festgenommen worden.

Bad Kreuznach (dpa/lrs) - Bei ihm fanden sie neben dem Luftgewehr nicht angebrochene Gaskartuschen. Dadurch könne ausgeschlossen werden, dass er geschossen hatte. Insgesamt waren 39 Beamte im Einsatz, hieß es.

Mitteilung Polizei