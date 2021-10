Kempfeld (dpa/lrs) - Bei einem Scheunenbrand im Landkreis Birkenfeld ist ein Sachschaden in Höhe von 70.000 Euro entstanden. Nach Angaben der Polizei vom Dienstagmorgen ist noch unklar wie es am Montagnachmittag in der Gemeinde Kempfeld zu dem Feuer kommen konnte. Es gab keine Verletzten.

