Pirmasens (dpa/lrs) - Bei einem Auffahrunfall in der Nähe von Pirmasens ist ein 66 Jahre alter Autofahrer verletzt worden. Eine 78 Jahre alte Autofahrerin war in einer Rechtskurve auf den Anhänger des Mannes aufgefahren. Dabei wurde der Hänger auf die andere Straßenseite geschleudert und beschädigte dort zwei entgegenkommende Autos, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Wegen der Aufräumarbeiten wurde die Straße am Freitag für knapp eine Stunde gesperrt. Angaben zur Schadenshöhe lagen zunächst nicht vor.

