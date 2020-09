Mainz (dpa/lrs) - In Rheinland-Pfalz ist die Zahl der bestätigten Corona-Fälle am Samstag im Vergleich zum Vortag um 66 auf 10 473 gestiegen. Das teilte das Gesundheitsministerium in Mainz mit (Stand 10.00 Uhr). Zum Vergleich: Am Freitag war die Zahl um 86 gestiegen.

Aktuell seien 966 Menschen im Bundesland infiziert, hieß es. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg um einen auf 252. Insgesamt 9255 Menschen sind demnach wieder genesen.

Die meisten bestätigten Neuinfektionen gibt es im Kreis Neuwied. Dort zählte das Gesundheitsamt 22 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Der Kreis Neuwied hatte am Freitag mitgeteilt, dass nach einer Hochzeitsfeier am 12. September 20 Menschen mit dem Coronavirus infiziert worden seien. Hinter Neuwied folgen Ludwigshafen (20) und die Landeshauptstadt Mainz (19).