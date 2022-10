Ermittler des Zollfahndungsamtes Frankfurt am Main haben rund 650 Kilogramm illegal hergestellten Wasserpfeifentabak im Raum Saarbrücken sichergestellt. Bereits seit 2021 ermittle der Zoll gegen die fünfzehn Tatverdächtigen, wie die Beamten am Montag mitteilten. Der 28-jährige Hauptverdächtige befinde sich in Untersuchungshaft. Bei dem groß angelegten Einsatz am Donnerstag seien rund 100 Einsatzkräfte beteiligt gewesen. Neben dem Shisha-Tabak seien Produktionsmaschinen für Wasserpfeifentabak, eine professionelle Druckereiausstattung zur Fälschung von Tabaksteuerzeichen, eine große Anzahl an Produktionsmaterialien, 400 Gramm Haschisch und rund 9000 unversteuerte Zigaretten beschlagnahmt worden.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Mitteilung Zoll