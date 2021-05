Saarbrücken/Berlin (dpa/lrs) - Im Saarland sind innerhalb eines Tages 65 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Wie aus Daten des Berliner Robert Koch-Instituts vom Samstag hervorgeht (Stand 3.11 Uhr), starb ein weiterer Mensch an oder mit einer Infektion. Die landesweite Inzidenz sank weiter auf 41,2 nach 48,3 am Vortag.

In den Regionen wies der Kreis Sankt Wendel mit 60,9 die höchste Inzidenz auf - also die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Am niedrigsten war der Wert im Kreis Merzig-Wadern mit 23,2.

Seit Beginn der Pandemie wurden im Saarland 40 687 Corona-Infektionen gemeldet sowie 1006 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus.

Eine erste Impfdosis gegen das Coronavirus haben mittlerweile - bis einschließlich Freitag - nach RKI-Angaben mehr als 451 000 Saarländer (45,7 Prozent) erhalten. Vollständig geimpft sind knapp 197 000 Menschen (19,9 Prozent).

