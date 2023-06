Annweiler (dpa/lrs) - Ein 65 Jahre alter Mann ist bei einer Kollision zweier Motorräder bei Annweiler (Kreis Südliche Weinstraße) ums Leben gekommen. Ein 34-Jähriger geriet am Samstag mit seinem Motorrad in die Gegenfahrbahn und prallte in das entgegenkommende Fahrzeug, wie die Polizeidirektion Landau mitteilte. Der 65-Jährige starb noch am Unfallort. Der 34-Jährige kam mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus, hieß es. Ein Gutachter soll den Unfallhergang rekonstruieren.

Mitteilung Polizei