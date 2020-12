Mainz (dpa/lrs) - In Rheinland-Pfalz sind innerhalb von 24 Stunden 645 weitere Corona-Infektionen gemeldet worden. Die Zahl der bestätigten Infizierten in der Pandemie stieg auf nunmehr 68.733, wie das Sozialministerium am Samstag (Stand 13.04 Uhr) mitteilte. Aktuell infiziert sind demnach 19.756 Menschen. Die Zahl der im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben Menschen stieg um 28 auf insgesamt 1257.

Laut dem Intensivregister der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) wurden in Rheinland-Pfalz zuletzt 247 Corona-Patienten auf Intensivstationen behandelt, 105 von ihnen wurden beatmet (Stand: Samstag 12.15 Uhr). Von insgesamt 1198 belegten Intensivbetten waren 877 belegt - auch von Patienten mit anderen Krankheiten.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen bezogen auf 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen, lag am Samstag landesweit bei 134,2.