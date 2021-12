Mainz (dpa/lrs) - Die Hospitalisierungsinzidenz ist in Rheinland-Pfalz am Freitag gesunken. Die Zahl der Neuaufnahmen von Covid-19-Patienten in Krankenhäuser pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen lag am Freitag bei 2,71 nach 3,09 am Vortag, wie das Landesuntersuchungsamt in Koblenz mitteilte. Der Wert ist für die Bewertung der Corona-Lage wichtig.

Die landesweite 7-Tages-Inzidenz betrug 156,3. Am Donnerstag hatte die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen noch bei 173,2 gelegen.

Im Zusammenhang mit einer Infektion seien fünf weitere Patienten gestorben, hieß es. Die Zahl der Menschen, die mit oder an dem Virus starben, erhöhte sich damit auf 4570. Mit 640 neu bestätigten Fällen stieg die Zahl der bestätigten Infektionen seit Beginn der Pandemie auf 272.945 Fälle an.

Auf den Intensivstationen der Kliniken in Rheinland-Pfalz lagen nach Daten der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) vom Freitag (Stand 10.04 Uhr) 157 erwachsene Covid-19-Patienten, 78 von ihnen mussten beatmet werden.