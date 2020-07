Frohnhofen (dpa/lrs) - Ein 64-Jähriger hat sich am Sonntag bei einem Sturz mit seinem Fahrrad schwer verletzt. Der Mann sei mit seinem Gefährt in Frohnhofen (Landkreis Kusel) ohne Fremdeinwirkung von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei mit. Anschließend sei er gegen einen Pflanzentopf gestoßen und gegen die Tür eines Geschäfts gerutscht. Der Mann wurde kurz darauf mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Nach Polizeiangaben bestand keine Lebensgefahr.