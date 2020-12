Saarbrücken (dpa/lrs) - Im Saarland haben sich innerhalb eines Tages 63 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Damit stieg die Zahl der seit Beginn der Pandemie registrierten Fälle auf 19 484, wie das Gesundheitsministerium in Saarbrücken am Sonntag mitteilte. Die Zahl der Menschen, die seit Beginn der Pandemie mit oder an Covid-19 gestorben sind, erhöhte sich um 5 auf 441. Aktuell sind 2078 Menschen infiziert. Basis der Daten sind die Zahlen, die die Gesundheitsämter der Landkreise dem Gesundheitsministerium bis Sonntag, 16.00 Uhr, mitgeteilt haben.

Die Zahl der Infektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen (Inzidenz) lag im Saarland bei 137,6. Von den an dem Virus erkrankten Personen wurden den Angaben zufolge 321 stationär behandelt, 78 davon intensivmedizinisch.