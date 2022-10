Ein 63-Jähriger hat sich beim Kastaniensammeln nahe Bad Bergzabern (Landkreis Südliche Weinstraße) verlaufen und ist stundenlang im Wald umhergeirrt. Die beiden Begleiter hatten die Kastaniensuche frühzeitig beendet und beim Fahrzeug gewartet, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Weil der Mann aus dem Raum Bruchsal nicht zurückgekehrt sei, hätten sie am Donnerstagabend die Polizei verständigt. Gegen 3.00 Uhr sei der Mann am Ortsausgang Bad Bergzabern aufgefunden worden.

Bad Bergzabern (dpa/lrs) - Nach einer medizinischen Versorgung sei er in die Obhut eines Angehörigen übergeben worden. An der Suche beteiligte sich neben der Polizei auch die Feuerwehr.

Mitteilung Polizei