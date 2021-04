St. Ingbert (dpa/lrs) - Beim Zusammenstoß seines Wagens mit einem Sattelzug ist ein 63 Jahre alter Autofahrer auf der Autobahn 6 bei St. Ingbert schwer verletzt worden. Ein 35-jähriger Lastwagenfahrer prallte aus zunächst unbekannten Gründen mit dem Wagen zusammen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Das Auto geriet dann ins Schleudern und wurde in die Schutzplanke gedrückt. Der 63-Jährige wurde in seinem Wagen eingeklemmt, so dass die Feuerwehr in aus dem Fahrzeug befreien musste. Ein Hubschrauber, der auf der Autobahn landen musste, brachte den Mann dann in ein Krankenhaus. Die A6 wurde für mehrere Stunden voll gesperrt. Die Polizei sucht nach Zeugen des Unfalls.

