Weilskirchen (dpa/lrs) - Ein 62-Jähriger soll am Samstagmorgen in Weiskirchen (Landkreis Merzig-Wadern) seinen Nachbarn bedroht haben - und löste damit einen SEK-Einsatz aus. In der Wohnung des mutmaßlichen Täters wurde eine größere Menge an Waffen und Messern sichergestellt, wie die Polizei mitteilte. Das 60 Jahre alte Opfer hatte gegen 10.20 Uhr per Notruf mitgeteilt, er werde von seinem Nachbarn bedroht, dieser habe ein Gewehr bei sich.

Daraufhin seien Einsatzkräfte der umliegenden Dienststellen sowie der Diensthundestaffel, des Spezialeinsatzkommandos und der Verhandlungsgruppe angerückt. Gegen 14.30 Uhr sei der 62-jährige schließlich vor seinem Haus erschienen und habe sich widerstandslos festnehmen lassen. Er wurde noch am Samstag wieder aus dem Gewahrsam entlassen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge sei ein bestehender Streit unter den Nachbarn am Samstag eskaliert.