Mainz (dpa/lrs) - Die Polizei hat am Montagabend in Rheinland-Pfalz 81 Zusammenkünfte von Corona-Maßnahmen-Kritikern registriert - mit insgesamt rund 5800 Teilnehmenden. Die meisten Veranstaltungen seien nicht angemeldet gewesen, berichtete das Innenministerium am Dienstag in Mainz. Die größten Versammlungen waren in Worms mit rund 500 und in Kaiserslautern mit etwa 280 Menschen. An 17 angemeldeten Gegenveranstaltungen hätten sich insgesamt rund 630 Menschen beteiligt. Rund 950 Kräfte der Polizei waren im Einsatz.

Die Teilnehmer der Veranstaltungen gegen die Corona-Maßnahmen seien mehrheitlich dem bürgerlichen Spektrum zuzurechnen gewesen, berichtete Ministeriumssprecher Timo Haungs. Vereinzelt seien aber auch Angehörige der rechten Szene festgestellt worden. Bei rund 160 Personenkontrollen seien 23 Straftaten und 95 Ordnungswidrigkeiten erfasst worden. In Kaiserslautern seien bei Widerstandshandlungen zwei Polizeibeamte leicht verletzt worden.