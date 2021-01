Saarbrücken (dpa/lrs) - Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat sich im Saarland am Montag gegenüber dem Vortag um 58 Fälle erhöht. Damit sei die Summe der seit Beginn der Pandemie Erkrankten auf 22 405 Personen gestiegen, teilte das Sozialministerium in Saarbrücken mit (Stand 18.00 Uhr). Die Zahl der Menschen, die an oder mit dem Virus gestorben sind, stieg um acht auf 577.

Laut dem Ministerium sind 2088 Menschen aktuell infiziert. 288 werden stationär behandelt, 68 auf Intensivstationen. Die Inzidenz, also die Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner, lag landesweit bei 165,2. Den höchsten Wert hatte der Landkreis Saarlouis mit 248,6. Die niedrigste Inzidenz hatte der Saarpfalz-Kreis mit 96,4.

Im Saarland wurden laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) bisher 9157 Menschen geimpft (Stand Montag, 11 Uhr).