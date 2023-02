Nach einem Unfall auf einer Landstraße in Braubach (Rhein-Lahn-Kreis) ist ein 57 Jahre alter Motorradfahrer gestorben. Aus noch ungeklärten Gründen geriet der Mann mit seinem Krad auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem entgegenkommenden Auto zusammen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein Rettungshubschrauber brachte den 57-Jährigen demnach zunächst mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Dort sei er dann gestorben. Der Fahrer des Autos sei leicht verletzt worden. Die Landstraße 335 blieb nach dem Unfall am Montagnachmittag für rund drei Stunden gesperrt. Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, ermittelt die Polizei. (dpa)

