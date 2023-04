Ein 57 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einer Kollision mit einem entgegenkommenden Auto bei Adenau (Landkreis Ahrweiler) gestorben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war er am Donnerstag aus bislang ungeklärter Ursache ins Schlingern geraten, bevor es zu dem Zusammenstoß kam. Der 57-Jährige wurde von seinem Motorrad geschleudert und starb noch an der Unfallstelle.

Adenau (dpa/lrs) - Das Motorrad rutschte nach der Kollision mit dem Auto unter einen nachfolgenden Lastwagen und geriet in Brand. Der Lkw entzündete sich den Angaben zufolge ebenfalls, sodass das Führerhaus ausbrannte. Die beiden Insassen des Autos sowie der Lkw-Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Die Landesstraße wurde für mehrere Stunden voll gesperrt.

