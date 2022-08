Alzey (dpa/lrs) - Eine 56 Jahre alte Frau ist in Alzey am Samstag von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. Der Wagen sei vom Parkplatz eines Einkaufszentrums gefahren und habe die Frau erfasst, teilte die Polizei in Mainz mit. Wie genau es zu dem Unfall um die Mittagszeit kam, war zunächst noch unklar.