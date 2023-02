Koblenz (dpa/lrs) - Bei einer Kollision zwischen einem Transporter und einem Lkw auf der Autobahn 48 bei Koblenz ist ein 55 Jahre alter Mann uns Leben gekommen. Der Beifahrer des Transporters erlag seinen Verletzungen in der Nacht zum Samstag im Krankenhaus, wie die Verkehrsdirektion Koblenz am Samstag mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen soll ein Reifen an dem Transporter geplatzt sein, so dass er beim Überholen nach rechts zog und mit dem Lastwagen kollidierte, sagte ein Sprecher der Polizei in Koblenz. Der 55-Jährige wurde bei der Kollision eingeklemmt.

PM