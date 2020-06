Hamm am Rhein (dpa) - Ein 55 Jahre alter Mann ist bei Hamm am Rhein verunglückt und von der Rheinströmung mitgerissen worden. Eine umfangreiche Suche mit mehreren Booten von Polizei, Feuerwehr und DLRG sowie mit zwei Hubschraubern blieb zunächst erfolglos, wie die Wasserschutzpolizei in Ludwigshafen mitteilte. Demnach hatten seine beiden Kinder noch versucht, dem 55-Jährigen zu helfen. Sie konnten aber nicht mehr verhindern, dass er flussabwärts trieb.

Wie es zu dem Unglück am Sonntag zwischen dem rheinland-pfälzischen Hamm am Rhein (Kreis Alzey-Worms) und dem hessischen Gernsheim kam, war zunächst unklar. Ob der Mann mit seinen beiden Kindern im Rhein baden war oder etwa nur im Flusswasser stand, konnte die Polizei auf Nachfrage zunächst nicht sagen.