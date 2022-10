Ein 54-jähriger Mann ist in Ludwigshafen in den Rhein gestürzt und später im Krankenhaus gestorben. Laut Zeugenaussagen sei er am Donnerstag an der Uferböschung gestürzt, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Feuerwehr habe den Mann dann aus dem Rhein geborgen und Wiederbelebungsmaßnahmen eingeleitet. Die Polizei geht von einem Unglücksfall aus, wie ein Sprecher mitteilte. Es gebe keine Hinweise auf Fremdeinwirkung.

Ludwigshafen (dpa/lrs) - Mitteilung Polizei