Schmelz (dpa/lrs) - Die saarländische Polizei hat in der Gemeinde Schmelz (Landkreis Saarlouis) eine 38-Jährige im Zusammenhang mit einem möglichen Tötungsdelikt festgenommen. Wie die Polizei weiter mitteilte, waren die Beamten von Zeugen gerufen worden, weil die Frau am Dienstagmorgen auf der Straße randaliert hatte. Als sie die 38-Jährige zurück in ihre Wohnung bringen wollten, fanden sie dort die Leiche einer 52 Jahre alten Frau, die Spuren von Gewalteinwirkung zeigte. Näheren Aufschluss soll eine Obduktion bringen.