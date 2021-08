Auf dem US-Luftwaffenstützpunkt im pfälzischen Ramstein sind bis Sonntagnachmittag 5000 Schutzsuchende aus Afghanistan angekommen. Während eines Evakuierungsflugs brachte eine afghanische Frau ein Baby zur Welt.

Ramstein (dpa) - Auf der Air Base im pfälzischen Ramstein sind an diesem Wochenende zahlreiche Evakuierte aus Afghanistan gelandet. Der weltweit größte US-Luftwaffenstützpunkt außerhalb Amerikas ist seit Freitagabend ein Drehkreuz für Flüchtlinge aus dem zentralasiatischen Land. „Insgesamt sind bislang ungefähr 5000 Evakuierte mit 30 Maschinen angekommen“, sagte eine Sprecherin des Stützpunkts der Deutschen Presse-Agentur am Sonntagnachmittag.

Die ehemaligen Ortskräfte der USA in Afghanistan und ihre Familien, die aus Angst vor den militant-islamistischen Taliban ihre Heimat verlassen, kommen zunächst in Zelten und Flugzeughangars der Air Base unter. Am Freitag und Samstag sei Stand gewesen, dass der Stützpunkt 5000 Menschen aufnehmen kann, sagte die Sprecherin. Die Kapazitäten sollten allerdings aufgestockt werden. „Wir bauen weiter auf“, erläuterte sie. Zur konkreten Zahl der zusätzlichen Plätze, die geschaffen werden sollen, konnte sie keine Angaben machen.

Aktuell seien für diesen Sonntag keine weiteren Maschinen angekündigt, das könne sich aber jederzeit ändern, erklärte die Sprecherin weiter. In den Folgetagen würden weitere Flüge erwartet. Die in Ramstein gelandeten Evakuierten kamen den Angaben zufolge in C-17-Transportmaschinen der US-Luftwaffe von einem Zwischenstopp auf deren Stützpunkt in Katar. Wie der Stützpunkt erklärte, sollen die Menschen nach ihren Registrierungen und medizinischen Erstleistungen in die USA geflogen werden. Details entscheide das US-Außenministerium.

An Bord eines der bereits gelandeten US-Evakuierungsflugzeuge hat eine afghanische Frau ein Baby zur Welt gebracht. Wie das Transportkommando der US-Luftwaffe am Sonntag mitteilte, hatten ihre Wehen und zusätzliche gesundheitliche Beschwerden auf dem Flug nach Ramstein eingesetzt. Ihr Zustand habe sich verbessert, nachdem die Maschine niedriger flog und der Luftdruck im Flugzeug sich dadurch erhöhte. Das Manöver habe geholfen, ihr Leben zu retten. Nach der Landung in Ramstein habe die Frau im Laderaum der Maschine mithilfe von Soldaten ein Mädchen zur Welt gebracht. Mutter und Kind gehe es gut.

Bei der Versorgung der 5000 Evakuierten hilft inzwischen auch die Großküche des Congress Centrums Ramstein. „Der Flugplatz selbst und die Verantwortlichen haben sich gemeldet in den Umlandgemeinden und nach Unterstützung gefragt. Die Leute müssen versorgt werden mit Essen, Getränken und allem was dazu gehört“, sagte der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach, Ralf Hechler (CDU), dem SWR. Man liefere gerade 1000 Portionen Gemüselasagne aus.