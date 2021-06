Vallendar/Koblenz (dpa/lrs) - Rund 500.000 Maifisch-Larven sind im Rhein in Vallendar (Landkreis Maye-Koblenz) ausgesetzt worden. Die wenige Wochen alten Tiere stammten aus Südwestfrankreich, teilte die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord in Koblenz am Mittwoch mit. Ziel des länderübergreifenden Projektes sei es, den Fisch wieder im Mittelrhein anzusiedeln, sagte SGD-Nord-Präsident Wolfgang Treis. «Dadurch leisten wir einen weiteren Beitrag zum Erhalt der biologischen Vielfalt in diesem Fluss.»

Vallendar/Koblenz (dpa/lrs) - Rund 500.000 Maifisch-Larven sind im Rhein in Vallendar (Landkreis Maye-Koblenz) ausgesetzt worden. Die wenige Wochen alten Tiere stammten aus Südwestfrankreich, teilte die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord in Koblenz am Mittwoch mit. Ziel des länderübergreifenden Projektes sei es, den Fisch wieder im Mittelrhein anzusiedeln, sagte SGD-Nord-Präsident Wolfgang Treis. „Dadurch leisten wir einen weiteren Beitrag zum Erhalt der biologischen Vielfalt in diesem Fluss.“

Maifische sind demnach Wanderfische, die den größten Teil ihres Lebens im Meer verbringen und zur Fortpflanzung im Frühjahr bis Frühsommer, ähnlich wie der atlantische Lachs, in die großen Ströme wandern. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts habe es große Maifisch-Bestände im Rhein gegeben, seit den 1960er galten die Tiere jedoch als ausgestorben. Die Tiere wurden bereits am Dienstag im Rhein ausgesetzt.

© dpa-infocom, dpa:210630-99-207621/2