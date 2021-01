Saarbrücken (dpa/lrs) - Im Saarland sind innerhalb eines Tages 50 neue Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Die Zahl der Menschen, die mit oder an Covid-19 starben, stieg um 11 auf 709, wie das Gesundheitsministerium in Saarbrücken am Montag (Stand: 16.00 Uhr) mitteilte.

Insgesamt wurde seit Beginn der Pandemie bei 24 585 Menschen eine Infektion mit Covid-19 festgestellt. Aktuell sind 1515 Menschen infiziert. 297 Menschen liegen derzeit im Krankenhaus, davon 73 auf der Intensivstation. Die Inzidenz - also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100 000 Einwohnern - betrug 111,0.

Bei den Impfungen liegt das Saarland nach dem Zahlen des Robert Koch-Instituts bei 1,8 Prozent und damit leicht unter dem Bundesdurchschnitt von 1,9 Prozent.

