Mainz (dpa/lrs) - Die rheinland-pfälzischen Hochschulen bekommen aus dem Sondervermögen des Landes zur Bewältigung der Corona-Pandemie 50 Millionen Euro für die Stärkung der Digitalisierung in Forschung und Lehre. In einer ersten Tranche wurden fünf Millionen Euro für Sofortmaßnahmen überwiesen, wie Wissenschaftsminister Konrad Wolf (SPD) am Mittwoch in Mainz sagte.

„Wir werden mit diesem Sonderprogramm einen Digitalisierungsschub an den Hochschulen auslösen.“ Profitieren sollten sowohl Forschende, als auch Studierende, Lehrende und die Beschäftigten in der Verwaltung.

Für die Digitalisierung des Wegs der Studierenden von der Einschreibung bis zum Abschluss bekämen die Hochschulen insgesamt 15 Millionen Euro. Das Geld sei für Maßnahmen in den Bibliotheken, Rechenzentren, Verwaltungen sowie in der Lehre gedacht. Ein Schwerpunkt sei die Lehrerbildung.

In der Programmlinie Forschung stehen zehn Millionen Euro zur Verfügung, mit denen die Hochschulen dabei unterstützt werden, ihr Profil in zukunftsweisenden innovativen Forschungsfeldern auszubauen. Für die Umsetzung der Hochschulstrukturreform bekommen die Universitäten Koblenz-Landau und Kaiserslautern weitere zehn Millionen Euro.

Noch einmal zehn Millionen Euro seien für zentrale Maßnahmen zur landesweiten Koordinierung und Steuerung vorgesehen. Diese Mittel dienten auch als Handlungsreserve für den weiteren Pandemieverlauf.