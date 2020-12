Diez (dpa/lrs) - Bei einem Brand einer Fachwerkscheune in Herold (Rhein-Lahn-Kreis) ist laut Polizei ein Schaden in Höhe von rund 50 000 Euro entstanden. Personen seien zum Brandzeitpunkt am frühen Dienstagmorgen nicht in dem Gebäude gewesen, teilte die Polizei weiter mit. Die Feuerwehr verhinderte demnach, dass der Brand auf das Hauptgebäude übergriff. Die Scheune hingegen sei in Vollbrand geraten. Nach rund zwei Stunden war das Feuer gelöscht. Laut Polizei sei der entstandene Schaden erheblich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.