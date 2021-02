Bad Ems (dpa/lrs) - Alle fünf Kitas in Bad Ems sind nach einem Corona-Ausbruch am Montag geschlossen worden. Die Wiederöffnung ist am 5. März geplant, wie die Kreisverwaltung mitteilte. Die beiden Grundschulen setzen weiter auf Fernunterricht. Sie seien wegen der Infektionslage auch nicht - wie eigentlich geplant - am Montag in den Wechselunterricht gestartet, teilte das Bildungsministerium in Mainz mit. Zwei der fünf Kindertagesstätten seien «massiv von Infektionen mit mutierten SARS-CoV-2 Erregern betroffen», heißt es in der Mitteilung der Kreisverwaltung. In beiden Fällen seien sowohl Erzieherinnen, betreute Kinder als auch Familienmitglieder infiziert. Die Kitas waren nur für den Regelbetrieb bei dringendem Bedarf geöffnet.

