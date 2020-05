Daun (dpa/lrs) - Ein 48-jähriger Autofahrer ist bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 1 im Kreis Vulkaneifel gestorben. Er fuhr mit seinem Wagen am Freitag auf einen Laster auf, wie die Polizei mitteilte. Der Lkw habe zuvor im Bereich des Autobahndreiecks Vulkaneifel die Spur gewechselt, um der Autobahn in Richtung Daun zu folgen. Der Autofahrer habe noch versucht auszuweichen, eine Kollision aber nicht mehr verhindern können. Er starb noch am Unfallort. Der Lkw-Fahrer stand der Polizei zufolge unter Schock und blieb ansonsten unverletzt. Während der Unfallaufnahme war die Autobahn in Richtung Koblenz für drei Stunden voll gesperrt.