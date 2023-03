Völklingen (dpa/lrs) - Ein 48 Jahre alter Mann soll bei einem Streit im saarländischen Völklingen einen gleichaltrigen Mann mit einem Messer angegriffen haben. Das Opfer wurde schwer verletzt mit zwei Stichwunden im Bauchbereich in ein Krankenhaus eingeliefert. Der mutmaßliche Angreifer sei nach der Tat am Montagabend festgenommen worden und sitze wegen eines versuchten Tötungsdelikts in Untersuchungshaft, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Am Dienstag habe ein Richter Haftbefehl gegen ihn erlassen. Warum die beiden Männer gestritten hatten, wird nach Polizeiangaben noch untersucht. Nach ersten Erkenntnissen waren sie zweimal aneinandergeraten.

Pressemitteilung