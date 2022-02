Sinzig (dpa/lrs) - 450 Haushalte aus dem flutgeschädigten Ahrtal sind bislang von Landesforsten Rheinland-Pfalz und ehrenamtlichen Helfern mit kostenlosem Brennholz versorgt worden. Vielen Flutopfern fehle es noch an Heizungsanlagen, teilte Umweltstaatssekretär Erwin Manz (Grüne) am Mittwoch bei einem Besuch in Sinzig mit. Teilweise hätten sie aber noch einen funktionierenden Holzofen. Für diese Haushalte greift demnach das Aktionsnetz «Kostenloses Brennholz für das Ahrtal», das das Forstamt Ahrweiler im Oktober 2021 gegründet hat.

Sinzig (dpa/lrs) - 450 Haushalte aus dem flutgeschädigten Ahrtal sind bislang von Landesforsten Rheinland-Pfalz und ehrenamtlichen Helfern mit kostenlosem Brennholz versorgt worden. Vielen Flutopfern fehle es noch an Heizungsanlagen, teilte Umweltstaatssekretär Erwin Manz (Grüne) am Mittwoch bei einem Besuch in Sinzig mit. Teilweise hätten sie aber noch einen funktionierenden Holzofen. Für diese Haushalte greift demnach das Aktionsnetz „Kostenloses Brennholz für das Ahrtal“, das das Forstamt Ahrweiler im Oktober 2021 gegründet hat.

Die Holzspenden werden von Landesforsten Rheinland-Pfalz koordiniert. Dazu gehören auch der Transport, die Aufarbeitung sowie die Anlieferung des ofenfertigen Brennholzes. Ehrenamtlich tätige Unternehmen würden ebenfalls bei der Aufbereitung helfen. Bislang seien rund 1200 Schüttraummeter Brennholz ausgeliefert worden.

Freiwillige Helferinnen und Helfer unterstützen demnach die Lieferung an die betroffenen Haushalte. „Das zeigt einmal mehr den unglaublichen Zusammenhalt in dieser Region und die Bereitschaft zu helfen“, sagte Manz. „Besonders freut mich dabei, dass es schon Nachahmer gibt: Zwischenzeitlich haben sich im Ahrtal zwei weitere Brennholzspendenaktionen auf privater Basis gebildet.“