Bollendorf (dpa/lrs) - Ein 44-Jähriger soll in Bollendorf in der Südeifel vorbeifahrende Autos mit zwei Messern in der Hand bedroht haben. Der Mann habe die Autofahrer zum Anhalten bewegen wollen, teilte die Polizei am Freitag mit. Verletzte habe es nicht gegeben. Der 44-Jährige sei festgenommen und in eine psychiatrische Einrichtung gebracht worden. Gegen den Mann wurde laut Polizei ein Ermittlungsverfahren eröffnet. Die Ermittler suchen nach Zeugen.

Polizeimeldung