Beim 44. Filmfestival Max Ophüls Preis vom 23. bis 29. Januar werden 18 Preise mit einem Gesamtvolumen von 118 500 Euro verliehen. An den Wettbewerben nehmen 56 Filme in den vier Kategorien Spielfilm, Dokumentarfilm, Mittellanger Film und Kurzfilm teil, darunter 39 Uraufführungen. 18 Werke sind Debüts. Das kündigten die Veranstalter am Donnerstag in Saarbrücken an. Zusammen mit den Neben- und Sonderreihen werden in sieben Spielstätten in der Landeshauptstadt und im Saarland insgesamt 127 Filme in 225 Vorstellungen gezeigt.

Saarbrücken (dpa/lrs) - „Wir sind aufgeregt und überglücklich, nach zwei Jahren voller Einschränkungen wieder in den vollumfänglichen Präsenzbetrieb zurückkehren zu dürfen“, sagte Festivalleiterin Svenja Böttger der Deutschen Presse-Agentur. Ein Filmfestival lebe von der Nähe zwischen Publikum und Filmteams und „dieser einzigartigen Energie“.

Zusätzlich zu den Kinopremieren wird eine Auswahl an Filmen des Programms über ein Streaming-Angebot deutschlandweit mit begrenztem Ticketkontingent zur Verfügung gestellt. Das komplette Filmprogramm inklusive Spielzeiten wird am 22. Dezember auf der Website bekanntgegeben, der Kartenvorverkauf beginnt am 7. Januar. Eröffnet wird das Festival am 23. Januar (19.30 Uhr) in Saarbrücken mit dem Spielfilm „Aus meiner Haut“ von Alex Schaad.

