Mainz (dpa/lrs) - Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz haben am Mittwoch 431 neue Corona-Infektionen gemeldet. Aktuell sind den Zahlen nach 5804 Menschen im Land mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert (Stand: 14.10 Uhr), wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte. Die Zahl der Patienten, die mit oder an dem Virus starben, stieg um 9 auf 3133.

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen bezogen auf 100 000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen, lag am Mittwoch in ganz Rheinland-Pfalz bei 48,5 und damit leicht unter dem Wert vor einer Woche (51,8).

Die höchste Inzidenz gab es im Kreis Germersheim mit 144,2. Danach folgen der Kreis Altenkirchen (114,1) und der Kreis Neuwied (79,9). Von den 36 Kreisen und Städten sind 25 unter einer Inzidenz von 50 und 11 unter dem Wert von 35. Am niedrigsten ist die Inzidenz im Kreis Bernkastel-Wittlich mit 9,8.

Die Reproduktionszahl (R-Wert) für die Ausbreitung der Pandemie wurde vom Robert-Koch-Institut für Rheinland-Pfalz mit 0,84 angegeben - verglichen mit bundesweit 0,94. Ein Wert von 1 besagt, dass jeder infizierte Mensch im Durchschnitt eine weitere Person ansteckt.

Die Pandemie begann in Rheinland-Pfalz Ende Februar 2020 mit einem positiven Test in Koblenz. Seitdem haben sich in dem Bundesland nachweislich 103 120 Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert.

