Berlin/Saarbrücken (dpa/lrs) - Binnen 24 Stunden sind im Saarland 42 Corona-Neuinfektionen registriert worden. Das geht aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Dienstag (Stand 3.11 Uhr) hervor. Die Zahl der Todesfälle, die seit Beginn der Pandemie mit dem Virus in Verbindung gebracht wurden, lag weiterhin unverändert bei 967. Insgesamt wurden seitdem im Saarland 38 832 Corona-Infektionen gezählt.

Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche, ging leicht zurück und lag bei 105,9 nach 109,7 am Vortag. In den Regionen wies der Regionalverband Saarbrücken mit 125,0 die höchste Inzidenz auf. Am niedrigsten war der Wert im Landkreis Sankt Wendel mit 67,8.

